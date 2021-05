Per Donnarumma ormai è asta. Corriere della Sera: "Juve davanti a Barça e PSG"

vedi letture

Il Corriere della Sera nell'edizione odierna dedica uno spazio al Milan e alla vicenda Donnarumma. Non tutti pensavano che sarebbe andata a finire così, anzi. Lo stesso classe '99 sperava che il club potesse alzare l'offerta una volta raggiunta la Champions League, ma ha rinunciato ad un braccio di ferro che andava avanti da tanto, troppo tempo. L'ultima proposta è stata di 8 milioni per due anni con clausola rescissoria da 20 in caso di mancata qualificazione alla Champions la prossima estate, ma Raiola chiedeva uno stipendio da 10 milione e 15-20 di provvigione. Adesso Juventus, Barcellona o PSG: fino ad un mese fa i bianconeri erano in netto vantaggio, ma ora i blaugrana sono in rimonta.