Ranieri lascia la Samp. Il Secolo XIX: "Offeso dalla telenovela di Ferrero"

Il Secolo XIX si sofferma sull'addio di Claudio Ranieri alla Sampdoria: "Offeso dalla telenovela di Ferrero" scrive il quotidiano. Tira e tira, la corda di è spezzata. Ranieri ha comunicato la sua decisione prima alla squadra, poi lo ha fatto sapere a tutti ai microfoni di Samp Tv, spiazzando il presidente Ferrero, il quale diceva di essere ancora in attesa di una risposta all'offerta da 1 milione per un altro anno. Il tecnico doriano si è forse sentito offeso da questa estenuante trattativa definita 'telenovela', dimezzata rispetto a quella attuale. Non c'erano margini di manovra e così ha preferito chiudere i rapporti. E il presidente della Samp si è a sua volta risentito per l'addio repentino e per quel "mancanza di contenuti" che sposterebbe l'attenzione dall'aspetto economico, in realtà per lui centrale. Ora, in casa Samp, è già partita la caccia al prossimo allenatore.