Rivera a La Gazzetta dello Sport: "Bravo Mancini, ha trasmesso la voglia di vincere"

Gianni Rivera a La Gazzetta dello Sport: "Bravo Mancini, ha trasmesso la voglia di vincere". Una delle icone del calcio italiano ha lodato l'atteggiamento da squadra da parte della Nazionale del Mancio: "Puoi avere anche Cristiano Ronaldo ma la differenza la fai nel modo in cui questi giocatori riescono ad adattarsi al concetto di squadra". Ma c'è una cosa in particolare che ha colpito Rivera: "Mancini ha istillato in tutti i giocatori la grande voglia di vincere". E infine un pronostico: "Andiamo avanti volta per volta. Non pensiamo che la storia sia finita, siamo praticamente all'inizio dell'Europeo".