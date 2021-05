Roma, non resta che l'orgoglio. Il Messaggero: "Fonseca a caccia dell'exploit prima dell'addio"

Stasera il derby della Capitale. Il Messaggero scrive: "Roma, non resta che l'orgoglio. Fonseca a caccia dell'exploit prima dell'addio". Il tecnico portoghese si prepara ai saluti, vorrebbe vincere per assaporare il primo successo con la Lazio, per 'vendicarsi' del pesante ko per 3-0 all'andata e per congedarsi con il 7° posto che vorrebbe dire Conference League. Resta l'orgoglio in ballo, anche per i giocatori, ricordando la debacle dell'andata. Non ci saranno i tifosi ma in quasi 50mila hanno acquistato il biglietto virtuale sposando l'iniziativa benefica della Roma per sostenere Roma Cares.