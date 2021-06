Ronaldo, ora che succede? Il QS: "Allegri lo aspetta. Lui chiede garanzie"

vedi letture

Il QS si sofferma sul futuro di Cristiano Ronaldo: "Allegri lo aspetta. Lui chiede garanzie". CR7 ha chiuso la stagione con 46 gol in 59 gare totali, vincendo Supercoppa Italiana e Coppa Italia ma 'maledizione continentale' con una doppia eliminazione agli ottavi in Champions con la Juve e agli Europei con il Portogallo. Ora il futuro. Che CR7 possa andar via dalla Juve è molto più di una possibilità. Pochi club possono permetterselo. Cherubini e Mendes nei prossimi giorni dovranno aggiornarsi per capire il da farsi. Allegri ha fretta e sembra intenzionato a rilanciare Dybala, uno che ha fatto fatica accanto a Ronaldo. E se la Juve vorrà accelerare nella sua linea verde, allora potrebbe rinunciare anche al Re.