Ronaldo spegne 36 candeline, l'apertura di Tuttosport: "Giocherà fino a 40 anni"

"Giocherà fino a 40 anni", titola questa mattina in apertura Tuttosport. Il riferimento è a Cristiano Ronaldo, che spegne oggi trentasei candeline. Per il portoghese auguri da tutto il mondo. Giovanni Mauri, suo preparatore al Real Madrid, è sicuro: "Non ha limiti, nessuno come lui".

Inter - In taglio alto il quotidiano torna ad occuparsi del futuro societario dei nerazzurri: "1.000.000.000! Inter, ecco l'offerta", si legge. BC Partners avrebbe presentato la sua offerta ufficiale: 800 milioni a Suning, a cui se ne aggiungerebbero 200 per le spese immediate. Zhang chiede un miliardo cash: si tratta. Stasera c'è la sfida alla Fiorentina: c'è Lukaku per tentare il sorpasso sul Milan.

Torino - "Rinnovo Belotti? Spero lui sia convinto". Di spalla c'è spazio per le parole del presidente granata Urbano Cairo a proposito del futuro del Gallo: "Pronto a fargli proposte molto vantaggiose - ha assicurato -, ma Andrea deve essere contento e motivato". Per accettare, il centravanti vuole un Toro da Europa.