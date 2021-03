Sampdoria, attenta a Belotti e Zaza. Il Secolo XIX: "Parola d'ordine, non prendere gol"

Spazio alla Sampdoria sulle pagine sportive de Il Secolo XIX: "Samp attenta a Belotti e Zaza. Parola d'ordine, non prendere gol" scrive il quotidiano. Il focus in casa doriana è sulla tenuta difensiva. Da 11 gare consecutive Audero subisce gol al Ferraris, solo 2 clean sheet in stagione (record negativo europeo con Crotone e Sheffield). Ieri Ranieri si è concentrato sui movimenti difensivi preparandosi al confronto con gli attaccanti del Toro. Intanto possibili novità di formazione: Gabbiadini e Quagliarella potrebbero partire dal 1' minuto, non accade dal Milan, quasi un girone fa. A centrocampo Adrien Silva sembra essere in vantaggio sulla concorrenza, con Ekdal che insidia Thorsby. Damsgaard in panchina.