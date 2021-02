Sampdoria, Il Secolo XIX: "Moduli e turnover, ora Ranieri sorprende"

Come riporta il Secolo XIX, Claudio Ranieri sta cambiando quasi di partita in partita moduli e pedine, scelte e mosse riuscite o meno, conseguenza un po' dello studio degli avversari, un po' per sfruttare le diverse possibilità tecniche della rosa della Sampdoria e un po' anche per gestire con il bilancino gli equilibri interni. Una volta trovato il modulo più funzionale, raramente lo cambia. Come al Leicester nel 2016, con quel 4-42 usato il 68% delle volte dando vita a un modello di cui la Samp ha ereditato alcuni aspetti come la ricerca delle transizioni rapide per segnare. Ma ci sono novità anche nei ruoli dei giocatori, come l'inversione dei due esterni di centrocampo, proposta per la prima volta da primo minuto a Bergamo. Damsgaard a destra e Janckto a sinistra. Altra strada è l'avanzamento di Damsgaard alle spalle dell'unica punta, visto dal primo minuto con l'Inter. La più recente, Ekdal tra Yoshida e Colley nella difesa a tre, sabato con la Juve.