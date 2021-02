Sanremo è Sanremo, Zlatan è Zlatan. Gazzetta dello Sport: "Il programma di Ibra in Riviera"

vedi letture

La Gazzetta dello Sport ricorda che mentre trattava il rinnovo con Zlatan Ibrahimovic il Milan sapeva di una settimana libera, un impegno già definito per la prima settimana di marzo dallo svedese. Ed era giuridicamente impossibile evitarlo. Ma i rossoneri sono tranquilli sulla partecipazione dell'attaccante al Festival: l'ex PSG ha già parlato con Pioli, seguirà un programma personalizzato in Riviera. Il lunedì post Roma sarà a Milanello coi compagni, poi a Sanremo per la prima serata, quindi mercoledì di nuovo in ritiro con la squadra che affronterà l'Udinese in serata. Giovedì dopo l'allenamento tornerà a Sanremo per gli impegni con la Rai. Quanto alla trasferta del Bentegodi, in programma domenica alle 7:15, all'indomani della finale dell'Ariston, Ibra si allenerà per due giorni in Liguria per l'ultima serata del Festival e infine raggiungerà Verona in aereo.