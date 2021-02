Sconcerti sul Corriere della Sera: "Inter mai perfetta, ma è la migliore"

Secondo l'analisi di Mario Sconcerti sul Corriere della Sera, l'Inter agguanta la prima posizione in classifica nel momento in cui gioca meglio. "Con il suo tran tran, la sua via mediana tra Guardiola e Allegri, i nerazzurri non saranno mai perfetti ma molto spesso i migliori", scrive il direttore. Inoltre, a suo avviso, le milanesi che domenica si sfideranno sono le due squadre più complete, mentre alla Juve manca anche solo un riferimento forte. Infine Sconcerti si sofferma su Ronaldo, che - a suo dire - non è più lo stesso: se Lukaku e Ibra sono sempre al centro del gioco, il portoghese si è normalizzato, oppure la causa può essere il ruolo indicatogli da Pirlo.