Sconcerti sul CorSera: "Il Belgio non è più forte. Non c'è un pronostico logico"

vedi letture

"Il Belgio non è più forte. Non c'è un pronostico logico". Queste le parole di Mario Sconcerti sul Corriere della Sera nell'edizione odierna. Il direttore sostiene che De Bruyne e Hazard siano realmente infortunati e che Martinez sia realmente preoccupato, ma aggiunge anche che più i nostri avversari rimarranno loro stessi, meglio sarà perché li conosciamo e li abbiamo battuti quando Lukaku era un ragazzo. Il Belgio ha individualità in più dell'Italia, ma non è migliore e di conseguenza non c'è un pronostico logico con il 9 dell'Inter che dovrà segnare un gol decisivo. Gli Azzurri fanno calcio migliore, ma per il giornalista è un errore partire con Chiesa, mentre saranno fondamentali Barella e Insigne per compensare la differenza di Lukaku a livello tattico.