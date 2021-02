Scontro con Lukaku. Il QS: "È Ibra a rischiare di più. Sarà ascoltato anche Valeri"

vedi letture

Ibra-Lukaku è una vicenda che è destinata a trascinarsi per le lunghe ed il QS stamane titola: "È Ibra a rischiare di più. Sarà ascoltato anche Valeri". Il procuratore Giuseppe Chinè ha iniziato convocando l'arbitro dell'incontro, Paolo Valeri, al quale sarà chiesto di chiarire le sanzioni inflitte sul campo. Verranno presi in esame i video del finale di primo tempo, quando i due giocatori si sono scontrati in area, interpretando nello specifico le loro dichiarazioni e valutandone la gravità. A rischiare di più potrebbe essere Ibrahimovic: se il procuratore, con una frase Voodoo rivolta ad un giocatore di origini africane dovesse interpretarne un comportamento discriminatorio, questo sarebbe punibile con una squalifica di dieci giornate da scontare in tutte le competizioni.