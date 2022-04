Si scalda l'asse Milano-Madrid. Tuttosport: "Milan su Asensio, all'Inter piace Ceballos"

È caldo l'asse di mercato Milano-Madrid. Da un lato - riferisce l'edizione odierna di Tuttosport - si registra l'interesse dell'Inter per Dani Ceballos: lo spagnolo è in cerca di rilancio, e ai nerazzurri serve un giocatore in grado di fare le veci di Marcelo Brozovic. Al Milan piace invece da parecchio tempo Marco Asensio, per il quale i rossoneri potrebbero tornare alla carica nelle prossime settimane. La sua richiesta d'ingaggio (7 milioni) è troppo alta per i parametri attuali del club, ma in caso di passaggio di proprietà gli scenari potrebbero cambiare.