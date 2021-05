Superlega, l'UEFA non scherza. Il QS: "Via all'indagine contro Juve, Real e Barcellona"

"Via all'indagine contro Juve, Real e Barcellona" scrive il QS in edicola oggi in riferimento all'apertura delle indagini da parte della UEFA su Juventus, Barcellona e Real Madrid in merito alla Superlega. Prosegue il muro contro muro tra le parti. Non è stata specificata la violazione dei club (lo statuto proibisce qualsiasi "raggruppamento o alleanza" tra club senza autorizzazione). Tra le possibili sanzioni la squalifica per i club e il "divieto di qualsiasi attività legata al calcio" per i dirigenti. Ora Juve, Real e Barça stanno pensando al contrattacco, puntando sulla sentenza del Tribunale di Madrid che aveva ordinato a FIFA e UEFA di "astenersi dall'adottare qualsiasi provvedimento o azione" contro la Superlega, fino a quando la controversia non sarà risolta.