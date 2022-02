Tardelli al Corriere dello Sport: "Vlahovic ricorda Vieri. Zakaria non ha fatto granché"

Intervista di Marco Tardelli al Corriere dello Sport: "Vlahovic ricorda Vieri. Zakaria non ha fatto granché". Il campione del mondo ha parlato dell'arrivo del centravanti serbo in bianconero: "Mi sembra che Vlahovic fosse l’unico tra gli inserimenti possibili a poter svolgere quel ruolo. Somiglia un po’ a Vieri". Non poteva mancare un commento anche sul nuovo centrocampista della Juve, Denis Zakaria: "Per adesso non ha contribuito granché. Senza il gol sarebbe stato ai limiti della sufficienza".