Vaciago: "Juve, sfiga fantozziana. Giudicheremo quando passa questa tempesta perfetta"

Nel corso del suo editoriale per Tuttosport, Guido Vaciago ha parlato del pareggio di ieri sera della Juventus di Motta all'Allianz Stadium contro il Bologna: "Dopo quattordici minuti di partita si ha la rappresentazione plastica di cosa stia capitando alla Juventus in questo momento: esce Cambiaso, il miglior giocatore bianconero ed entra Rouhi, uno che non doveva essere lì, perché nei piani originali era un’aggregato del ritiro estivo, per poi disputare la sua stagione in Serie C, con la Next Gen. Invece, con quella di ieri, è alla quinta, necessaria, presenza.

La Juventus è perseguitata da una sfiga fantozziana che evidenzia in modo crudo e crudele i limiti della rosa e una certa confusione dell’allenatore. Quando questa tempesta perfetta smetterà di sballottarla e la squadra sarà tornata in bolla, potremo esprimere un giudizio adeguato e coerente con la realtà. Tuttavia, restano dei dubbi che travalicano le circostanze attenuanti e che sarebbe meglio fossero fin da ora oggetto di riflessione da parte di Thiago Motta e della dirigenza.

Il tecnico, per esempio, ha rinunciato con troppa leggerezza all’energia calcistica e ai polmoni da corsa di Khéphren Thuram, soprattutto alla luce dell’inconsistenza calcistica e caratteriale di Fagioli, oltretutto sapendo che sarebbe stata burrascosa a centrocampo".