Veron alla Gazzetta: “Con Dybala, Inter favorita per lo scudetto. Tocco di classe che mancava”

Juan Sebastian Veron, ex centrocampista tra le altre dell’Inter, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del suo connazionale Paulo Dybala, promesso sposo dei nerazzurri: “Con lui e Lautaro pronti a ballare il tango del gol. I due si integrano bene, Dybala ha il tocco di classe che è mancato lo scorso anno. Con Paulo Inzaghi sarebbe favorito per lo scudetto. In Europa però c’è ancora distanza. La Joya entra nell’età della maturità: a Milano dimostrerà di essere un campione”.