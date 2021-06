Verratti corre verso la Svizzera. Corriere della Sera: "L'arma in più di Mancini"

Il Corriere della Sera nell'edizione odierna analizza la situazione di Marco Verratti. All'Italia manca solo il suo doppio play, uno degli interpreti che non ha mai giocato in Serie A, ma che nel PSG di Neymar e Mbappé ha messo insieme 27 trofei. Il responsabile sanitario dell'Italia ha annunciato che Verratti ha cominciato l'ultimo miglio, il più difficile, ma anche il più esaltante: è tecnicamente guarito una decina di giorni in anticipo ed anche il PSG ha fatto i complimenti a lui e allo staff azzurro. Mancini ha rischiato, ma spera di raccogliere i frutti della scelta. Verratti ha lavorato 8 ore al giorno in palestra e in piscina senza sosta per esserci e già con la Svizzera potrebbe giocare, ma bisognerà fare attenzione. Mancini dovrebbe, Berardi permettendo, scegliere l'Italia del secondo tempo contro la Turchia.