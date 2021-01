Verso il derby d'Italia, Tardelli al QS: "Conte, l'Inter è da scudetto. Pirlo sarà un top"

"Conte, l'Inter è da scudetto. Pirlo sarà un top". E' il titolo della lunga intervista concessa all'edizione odierna di QS di Marco Tardelli. Il doppio ex ha presentato il big match di questa sera fra nerazzurri e bianconeri in campo a San Siro. "Che gara sarà? Mi auguro bella - prosegue il campione del mondo del 1982 - tra due realtà che sono diverse. La Juve è un po' cambiata, si sta trasformando e cerca con Andrea Pirlo quel gioco moderno e quella continuità che sono necessari per andare lontano. L'Inter è più strutturata ma ha scoperto che vincere non è così scontato. La Juve forse sta un po' meglio ma avrà tante assenze. E' possibile tutto".