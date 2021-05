-1 a Juve-Inter, Alessio: "Con il pubblico, Conte sarebbe stato accolto male allo Stadium"

“La Juventus per inseguire l'obiettivo Champions sarà costretta a fare la partita contro l’Inter”. Raggiunto da TuttoJuve, Angelo Alessio, collaboratore di Conte dal 2011 al 2014 alla Juve, commenta così il derby d’Italia in programma per domani: “Se ci fosse stato il pubblico, Antonio avrebbe trovato un clima fortemente ostile allo Stadium. Nonostante quel che è successo quest'anno, la Juventus può battere l'Inter e qualificarsi per la prossima edizione di Champions League. Non bisognerà mollare di un solo centimetro".