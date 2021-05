6 maggio 1956, la Fiorentina è campione d'Italia per la prima volta

vedi letture

Il 6 maggio la Fiorentina, pareggiando con la Triestina, vince il suo primo scudetto della storia. Con cinque giornate d'anticipo la squadra allenata da Fulvio Bernardini conquistò il tricolore con ampio merito. E con un bel gioco, proprio come voleva il tecnico romano. I numeri parlavano chiaro per la Fiorentina: in 34 partite subì solo venti gol e ne segnò 59. Per i viola anche il minor numero di sconfitte, una soltanto che arrivò contro il Genoa all'ultima di campionato. Tra le curiosità, la Fiorentina fu la prima squadra non settentrionale a vincere lo scudetto nel Dopoguerra. Era una formazione fantastica che poteva contare tra gli altri su Sarti, Cervato, Chiappella, il bomber Virgili, lo straordinario brasiliano Julinho e Miguel Montuori.