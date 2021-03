"A San Siro per vincere, cosa che ci si addice di più". Rivedi Solskjaer dopo Man Utd-Milan

Di seguito le dichiarazioni principali del tecnico del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, dopo il pareggio dei red devils contro il Milan: "È ovvio che il gol del pareggio renda la qualificazione più complicata. Significa che dovremo andare a Milano per vincere e segnare, cosa che ci si addice più che gestire il risultato. Siamo una squadra che si esprime al meglio quando costretta ad attaccare. Non siamo stati bravi a riconquistare il pallone per ripartire in contropiede stasera. Non siamo stati abbastanza veloci nella loro metà campo. Il Milan ha giocato bene onestamente. Sol loro gol ci siamo abbassati troppo con la linea difensiva. C'è sempre rammarico quando subisci gol in quella maniera. Simon Kjaer è un ottimo giocatore e ha staccato molto bene, è un giocatore forte che ha approfittato del blocco sul suo marcatore. Siamo dispiaciuti per il gol ma può succedere. L'assist per il gol è stato incredibile, buona parte del merito va al passaggio. Vista la posizione del portiere il pallonetto era probabilmente l'unica cosa che poteva fare, ma si è inserito con un tempismo perfetto, è stata una grande serata per Diallo".