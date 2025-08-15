Il Napoli punta forte su Andy Diouf del Lens: pronta un'offerta da 20 milioni di euro

Il Napoli lascia Castel di Sangro con qualche certezza in più, ma anche nuovi interrogativi. Il ritiro si è concluso con l’arrivo di Milinkovic-Savic, ma anche con le partenze di Raspadori e Simeone, oltre all’incognita legata alle condizioni fisiche di Romelu Lukaku, uscito malconcio dall’ultima amichevole. Gli esami chiariranno l’entità dell’infortunio, ma nel frattempo si fa strada l’ipotesi di un rinforzo in attacco, da valutare nei prossimi giorni.

Ora è tempo di programmare la prossima fase, con il presidente Aurelio De Laurentiis e il tecnico Antonio Conte che, come da tradizione, trascorreranno qualche giorno insieme a Ischia con le rispettive famiglie, occasione utile per discutere faccia a faccia delle prossime mosse.

Tra i nomi in cima alla lista resta quello di un vecchio amico, ossia Eljif Elmas, 25 anni, ex protagonista dello scudetto 2023 con il Napoli e ora possibile ritorno di fiamma. Nel frattempo, prosegue la lunga telenovela per Juanlu Sanchez del Siviglia, mentre si apre un nuovo fronte per il centrocampo: il Napoli valuta con interesse Andy Diouf, 22enne del Lens. Giocatore duttile, giovane e comunitario: i partenopei sarebbero forti sul giocatore, tanto che si parla già di una prima offerta da 20 milioni recapitata ai francesi. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.