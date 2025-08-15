Ufficiale
Empoli, il giovane Stubljar saluta a titolo definitivo: giocherà nel Groningen
Dopo una stagione vissuta con le maglie di Nk Celjie – 17 presenze, e Nk Domzale – 18 gare – per il portiere Stubljar è arrivato il momento di salutare definitivamente l’Empoli. Il classe 2004, che non ha mai esordito con la maglia dei toscani, si trasferisce infatti nei Paesi Bassi. Questa la nota della società azzurra:
"Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con il Football Club Groningen per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Lovro Štubljar".
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
