Acerbi, derby da dimenticare: dopo un errore il centrale della Lazio viene espulso

Non è stato un derby da ricordare per Francesco Acerbi. Prima l'errore in occasione del gol dell'1-0 della Roma, poi la doppia ammonizione che costa l'espulsione e costringe la Lazio a disputare il finale di partita in dieci uomini a causa di una trattenuta su Dzeko.

