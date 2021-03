Ad agosto avrebbe firmato per essere a questo punto a marzo? Pioli: "Tutti l'avrebbero fatto"

vedi letture

Lei ad agosto avrebbe firmato per essere a questo punto a fine marzo? E' una delle domande poste quest'oggi in conferenza stampa a Stefano Pioli, allenatore del Milan che alla vigilia della sfida contro il Manchester United, ritorno degli ottavi di finale di Europa League, ha risposto così. "Tutti avrebbero firmato, ma non dobbiamo accontentarci. Abbiamo alzato le aspettative, abbiamo dimostrato di poter ottenere certi risultati. Abbiamo fatto bene finora, ma se a fine anno non avremo nulla in mano tutti saremo delusi. Tutti avremmo firmato per essere a questo punto della stagione agli ottavi di Europa League e secondi in campionato".

Clicca QUI per la conferenza stampa integrale di Pioli.