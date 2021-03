Adani su Osimhen: "Con lui in campo il Napoli ritrova sicurezze anche in fase difensiva"

Opinionista per 'Sky', Lele Adani ha così commentato la vittoria del Napoli contro il Bologna. Allo Stadio Maradona la squadra di Gattuso s'è imposta 3-1: "Negli ultimi due mesi il Napoli ha dovuto fare i conti con una rosa dimezzata, è profonda e ricca di qualità ma non l'ha avuta a disposizione. Con Osimhen in campo il Napoli s'è abbassato, ha trovato sicurezza negli ultimi trenta metri e ha sofferto meno in fase difensiva. Tanto è vero che il gol del Bologna nasce da un errore dello stesso Napoli. E' stata una bellissima partita, il Napoli si mette nelle migliori condizioni per affrontare Milan, Juventus e Roma".