Agente Radu: "Bologna deve far parte del passato. Presto farà il titolare in Champions"

vedi letture

Federico Pastorello, agente tra gli altri di Ionut Andrei Radu, portiere del Venezia, ha rilasciato un'intervista a Sky Sport per commentare le prestazioni del suo assistito, che contro il Napoli si è messo in mostra parando tutto: "Sono stati 3 anni difficili. Ha vissuto un momento particolare. Quel periodo è alle spalle. Sono convinto che tra qualche anno giocherà titolare in Champions League. Ma senza escludere un futuro in Italia. Ha tutte le possibilità per diventare un grande portiere".

L'errore contro il Bologna costò all'Inter lo Scudetto nel 2022.

"Una situazione di quel tipo può metterti in difficoltà. Si è preso le responsabilità. Ma credo che al tempo avesse anche un approccio diverso rispetto a oggi. A Venezia sta mettendo in mostra le sue qualità. L’episodio di Bologna deve far parte del passato. Ora ha le possibilità per diventare un grande portiere".

Voi lavorate insieme dall'1 novembre 2024.

"Ho preso questo impegno seriamente. Ha capito dove ha sbagliato. È intelligente, sa di poter cambiare le cose".

Perché il Venezia?

"L'opportunità è nata in modo fortuito. L’infortunio di Stankovic ha aperto a questa opportunità. Andrei è stato chiaro e mi ha detto: 'So cosa devo fare'. Radu è ambidestro, una qualità che cercano diversi club. Ha quel pizzico di follia necessario e tanta consapevolezza. Ma sono oggettivo: Andrei deve restare concentrato".

Auxerre e Bournemouth all'estero non gli hanno dato ciò che cercava.

"Dopo l’esperienza in Francia, probabilmente, avrebbe fatto meglio a cercare continuità. Poi non so se sia arrivata, o meno, un’opportunità di questo tipo. Fare il secondo portiere all’Inter è diverso che farlo al Bournemouth, con tutto il rispetto per il club chiaramente. Ma se sei giovane e reduce da un periodo difficile, la cura è nel giocare".

Ci sono delle condizioni nel contratto per le quali potrebbe prolungare con il Venezia?

"Abbiamo firmato per sei mesi essendo un’opportunità arrivata negli ultimi giorni. Ora l’obiettivo è quello di dare continuità per raggiungere una salvezza miracolosa, ma ancora possibile. Cinque mesi a buon livello non bastano per ambire a giocare titolare in un club di Champions League. Andrei dovrà essere bravo a confermarsi".