Allegri nervoso? Il suo maestro Galeone: "In questo momento gli sta girando tutto contro..."

vedi letture

Giovanni Galeone e il momento di Massimiliano Allegri. Il maestro dell'attuale allenatore della Juventus è stato intervistato da 'Radio Kiss Kiss Napoli', soffermandosi in particolar modo sullo scontro verbale con Luciano Spalletti al termine della gara di sabato persa contro il Napoli: "Mi sembra strano, perché sono due ragazzi tranquilli che difficilmente fanno polemica. Si vede che Max era un po’ nervoso dopo la partita, gli sta girando un po’ tutto contro, anche a Udine ha subito una rimonta. In altri anni avrebbe vinto senza problemi", ha detto Galeone che prosegue. "Max saprà uscirne, sapeva che c’era tanto da lavorare quest’anno. In questi ultimi due anni i calciatori sono passati da Sarri a Pirlo e avendo insegnamenti diversi, sono un po’ in confusione. Non è per niente facile riportarli sulla via ‘Allegriana’, si difendono bassi ma fanno errori e fatica a ripartire in contropiede".