Allegri torna alla Juve, like di Donnarumma. C'è Szczesny: Max lo stima, l'Arsenal ci pensa

vedi letture

Valzer dei portieri in casa Juventus. Propiziato, magari, proprio dall’arrivo di Massimiliano Allegri: il nome caldo è quello di Gianluigi Donnarumma, ormai ex Milan e obiettivo da tempo dei bianconeri. Il like del giovane estremo difensore alle notizie legate al ritorno di Allegri a Torino ha fatto rumore. Resta però il dubbio legato alla presenza di Wojciech Szczesny: come ricorda La Gazzetta dello Sport, Allegri stima e apprezza il polacco. Secondo la rosea, sulle sue tracce vi è l’Arsenal, che ha chiuso all’ottavo posto l’ultima Premier League. Sarebbe un ritorno, come quello di Max alla Juve.