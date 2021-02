Altro gol di Ibrahimovic: il Milan raddoppia sul Crotone al 64'

vedi letture

Raddoppio del Milan, ancora con Zlatan Ibrahimovic. Fa tutto o quasi Theo Hernandez che dagli sviluppi di una rimessa laterale triangola con Calhanoglu e poi Rebic prima di involarsi sull'out sinistro e mettere in area dove lo svedese è inspiegabilmente libero e deve solo appoggiare in rete: 2-0 al 64' e gol numero 501 per Ibra in carriera a livello di club.