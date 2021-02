Ancora Mbappé a venticinque dalla fine: PSG in vantaggio a Barcellona, 1-2

Il Paris Saint Germain mette meritatamente la fretta a venticinque dalla fine. Paredes trova il corridoio giusto per Florenzi che parte perfettamente sulla linea dei difensori e non va in fuorigioco. Il passaggio in mezzo per Icardi viene deviato da ter Stegen, ma Mbappé a rimorchio insacca a porta vuota. 1-2 PSG e notte fonda per il Barça.