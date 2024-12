Arnautovic, Correa e Radu: tutte le possibili operazioni in uscita dell'Inter a gennaio

L'Inter di Simone Inzaghi è stata costruita per vincere tutto e non avrà ripensamenti a stagione in corso. Marotta è convinto di aver allestito una rosa competitiva e non ha intenzione di modificare granché nel mercato di riparazione, motivo per cui i nerazzurri difficilmente cambieranno tanto. Chi verrà ceduto sicuramente sarà Ionut Radu, che è attualmente il quarto portiere della rosa e attende solamente gennaio per un'occasione: è in corso una trattativa con il Palermo, ma lui dovrà necessariamente abbassarsi l'ingaggio.

L'altro reparto monitorato è l'attacco, dove uno probabilmente è di troppo. Appurato che Lautaro e Thuram sono intoccabili, Taremi sta deludendo le attese, ma, essendo arrivato in estate avrà altre chance, quindi a salutare sarà uno tra Joaquin Correa e Marko Arnautovic. Fino a poco fa tutto faceva pensare che fosse il Tucu a uscire, anche perché non era inserito in lista Champions ed era entrato solo in qualche scampolo di gara, ma il match di Verona ha cambiato le gerarchie.

L'austriaco ha un ingaggio molto pesante, è spesso infortunato e, quando chiamato in causa, ha avuto un rendimento non all'altezza del suo passato. Il problema, se così si può chiamare, è che il centravanti è innamorato dell'ambiente e vorrebbe restare, ma il Torino è più che un'idea: i granata hanno bisogno di un centravanti e l'Inter non si opporrebbe alla sua cessione. Oltretutto si vocifera che desideri più spazio, quindi quale occasione migliore per rilanciarsi ancora?