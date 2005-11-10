Ufficiale Arriva anche l'annuncio, Kouadio lascia la Fiorentina per giocare un anno a Monza

Adesso è anche ufficiale il trasferimento di Eddy Kouadio, difensore lanciato nella scorsa stagione dalla Fiorentina che va in prestito al Monza.

Adesso è ufficiale: Eddy Kouadio lascia la Fiorentina in prestito secco e per la prossima stagione vestirà la maglia del Monza, sempre in Serie A.

La nota ufficiale del Monza

A sancire l'ufficialità della notizia, un comunicato del Monza: "Eddy Kouadio è un nuovo calciatore del Monza. Il difensore arriva dalla Fiorentina a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027".

Un profilo di Kouadio

La nota dei brianzoli, quindi, propone anche un profilo del giovane difensore: "Nato a Prato il 7 maggio 2006 e in possesso anche del passaporto ivoriano per le origini dei suoi genitori, dal 2021 entra a far parte del Settore Giovanile viola. Dopo aver compiuto tutta la trafila dall’Under 17 in su, viene aggregato alla Prima Squadra con cui si guadagna la prima convocazione in Serie A proprio per una gara contro il Monza del 1 settembre 2024. Il debutto nella massima serie arriva in Torino-Fiorentina del 31 agosto 2025. Nella stagione 2025-26 esordisce anche in Europa e complessivamente colleziona 5 presenze in Conference League e 3 in Serie A. Difensore duttile e dalle grandi potenzialità fisiche e tecniche, ha indossato anche le maglie dell’Italia Under 18 e Under 19. Il Monza lo aspetta ora per una nuova sfida: benvenuto Eddy!".