Arriva Porto-Juventus, l'ex Danilo: "Lì queste partite sono attese con trepidazione"

vedi letture

Parlando a UEFA.com, il laterale della Juventus Danilo parla così della sua esperienza al Porto, condivisa con il connazionale e compagno Alex Sandro: "Ricordo tutto. E penso che sia lo stesso anche per Alex. Penso che quello al Porto sia stato un periodo in cui siamo davvero cresciuti molto sia come giocatori che come uomini. Abbiamo attraversato grandi cambiamenti nelle nostre vite, trasferendoci in un'altra nazione e affrontando dei cambiamenti personali. Abbiamo trascorso tanti pomeriggi e notti insieme durante gli allenamenti e i ritiri. La cosa divertente è che, ancora oggi, quando ci sediamo per parlare e discutere, parliamo ancora degli stessi argomenti".

Il Porto 20/21: "Penso che, innanzitutto, per cultura e tradizione, il Porto sia sempre una squadra difficile da affrontare in questo tipo di partite. Quando giocavo lì, ricordo che io e i miei colleghi aspettavamo questo tipo di partite con trepidazione. Ci preparavamo in modo speciale per queste partite, quindi mi aspetto una grande sfida perché sono sicuro che Sérgio Conceição preparerà la squadra per vincere e per andare avanti nella competizione".