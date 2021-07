Atalanta, al via la nuova stagione. Ilicic il punto interrogativo maggiore per Gasperini

Il 12 luglio inizierà ufficialmente la nuova stagione dell'Atalanta, ma ci sono ancora diverse situazioni da chiarire. Su tutte quella relativa a Josip Ilicic: lo sloveno è stato utilizzato praticamente col contagocce nell'ultima parte di stagione e molto probabilmente saluterà Bergamo già in questa finestra di mercato. Una situazione comunque delicata, Gian Piero Gasperini dovrà decidere se puntare ancora sul numero 72. Le prestazioni di Ruslan Malinovskyi e l'esplosione di Matteo Pessina hanno ribaltato completamente le gerarchie in casa nerazzurra, anche lo stesso Ilicic dovrà decidere se ricoprire un ruolo da comprimario o cercare la titolarità altrove. Dopo l'addio del Papu Gomez i nerazzurri dovranno gestire dunque un'altra situazione spigolosa.

MERCATO FERMO, NON CI SONO OFFERTE - Il Milan è stata tra le prime squadre a sondare il terreno per capire le richieste da parte del club orobico, ma nelle ultime settimane il mercato si è bloccato completamente. Al momento non ci sono offerte per quanto riguarda Ilicic e la stessa proprietà atalantina ha più volte confermato che nemmeno per lo sloveno verranno applicati sconti particolari. Se Ilicic lascerà Bergamo lo farà con modalità simili al Papu Gomez. Nel frattempo la squadra riunirà ufficialmente il 12 luglio, il primo giorno verrà dedicato interamente ai test fisici. Gasperini riabbraccerà tutto il gruppo - esclusi i giocatori impegnati con le rispettive nazionali - e dopo le prime sedute valuterà attentamente come gestire uno dei giocatori più importanti negli ultimi anni, ma spesso lontano dalla continuità richiesta proprio dal tecnico di Grugliasco.