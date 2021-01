Atalanta-Cagliari 1-1 al 55'. A sorpresa il pareggio sardo con una grande azione di Sottil

Clamoroso a Bergamo, il Cagliari trova il pareggio: grandissima giocata in solitaria di Sottil, imprendibile sulla sinistra e poi bravo a piazzare un destro preciso che supera Sportiello. In una partita dominata in lungo e in largo dall'Atalanta, i sardi trovano l'1-1 col primo vero affondo