L'Atalanta cala anche il tris e manda il Pafos alle corde: Scamacca segna prima dell'intervallo
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Niccolò Righi
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Oggi alle 21:46Serie A
autore Niccolò Righi
15.10.2026 21:46Serie A
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L’Atalanta cala il tris e mette una seria ipoteca sulla vittoria, indirizzando definitivamente la partita. A firmare la rete è Gianluca Scamacca, che deve soltanto accompagnare in porta il pallone dopo la bella iniziativa personale di De Ketelaere. Il belga si fa spazio e serve un preciso pallone in posizione centrale al centravanti italiano, freddissimo nel non sprecare l’occasione. Nell’azione pesa però la grave disattenzione della difesa cipriota: Bruno non segue la linea dei compagni e tiene in gioco Scamacca, spalancandogli la strada verso il gol del 3-0.
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