L'Atalanta parte al meglio in Conference. E adesso? I prossimi impegni europei della Dea

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L'Atalanta parte al meglio in Conference. E adesso? I prossimi impegni europei della DeaTMW
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Niccolò Righi
Niccolò Righi
ieri alle 23:34Serie A
autore Niccolò Righi
15.10.2026 23:34Serie A
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Buona la prima per l'Atalanta che inaugura la sua League Phase di Conference League con un convincente 3-1 rifilato ai ciprioti del Pafos. Giovedì prossimo nerazzurri di nuovo in campo in un match di culto alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam contro l'Ajax. Nel dettaglio tutti gli impegni internazionali della Dea, alla ricerca di un posto tra le prime 8 per evitare i playoff di febbraio:
Partite giocate
15 ottobre, Atalanta - Pafos 3-1
Partite da giocare
22 ottobre, Ajax - Atalanta (ore 21:00)
5 novembre, Atalanta - Kairat Almaty (ore 18:45)
26 novembre, Borac Banja Luka - Atalanta (ore 18:45)
10 dicembre, Riga - Atalanta (ore 18:45)
17 dicembre, Atalanta - Mjallby (ore 21:00)
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