Atalanta, dalla Champions alla Coppa: la finale a San Siro è uno stimolo in più

Dalle grandi sfide di Champions a una possibile finale da giocare a San Siro. L'Atalanta, in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia che giocherà stasera contro il Napoli, ha un motivo in più per guardare alla competizione con stimoli e ottimismo. Quest'anno, a causa degli Europei che vedranno occupato lo Stadio Olimpico di Roma a partire dal 18 maggio, l'ultimo round della Coppa verrà probabilmente disputato a Milano, nello stadio dove la squadra di Gasperini, l'anno scorso, ha strabiliato tutti nella massima competizione europea. Un motivo in più per puntare con decisione alla finalissima con l'intento di coronare un lunghissimo periodo di successi, con un trofeo. A riportarlo è Il Corriere di Bergamo.