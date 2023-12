Atalanta, De Ketelaere: "Mi sento bene, devo migliorare. Al Milan non sono andate tante cose"

Il trequartista dell’Atalanta Charles De Ketelaere ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il match casalingo contro il Milan.

Più soddisfazione per l'assist o rammarico per il gol sbagliato?

"Il gol dovevo segnarlo, devo migliorare. Abbiamo comunque vinto e l'importante è quello".

Sei in crescita?

"Mi sento bene, provo a fare la prestazione. Ho cose da migliorare, ma anche altre che sto facendo bene. Penso sempre alla prossima partita".

Cosa c'era nell'abbraccio con Lookman?

"Giochiamo insieme avanti, abbiamo una connessione. Dopo il gol sbagliato, ha provato a tirarmi su e poi mi ha abbracciato dopo il mio assist per il gol. Bene per la squadra e bene per noi".

Meglio a destra o a sinistra?

"Il secondo tempo è stato migliore, mi sentivo bene e penso che ho fatto bene come tutta la squadra".

Cosa non ha funzionato al Milan e cos può funzionare all'Atalanta?

"Tante cose, non ho fatto grandi prestazioni. Qui mi sento bene, gioco anche in una posizione diversa".

Emozione particolare?

"Partita diversa dalle altre, ma alla fine giochiamo per i tre punti".

Pensate al quarto posto?

"Questa vittoria ci dà fiducia per le prossime, ma vedremo partita per partita".