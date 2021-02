Atalanta, Freuler prova a guardare avanti: "Mercoledì vogliamo la finale di Coppa"

Attraverso i propri social, Remo Freuler ha commentato il pareggio subito oggi in rimonta dalla sua Atalanta contro il Torino: "Siamo veramente delusi per la mancata vittoria di oggi. Mercoledì faremo tutto per arrivare in finale. Vamos Bergamo", ha concluso.