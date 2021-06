Atalanta, Gosens allontana il mercato: "In questo momento penso solo alla Germania"

Nel corso della conferenza stampa odierna il terzino Robin Gosens ha dovuto rispondere anche alle domande su un eventuale cambio di maglia in vista della prossima stagione spiegando che non è questo il momento per parlarne: “Sono concentrato al massimo sulla Germania e sull’Europeo. - ha detto l’atalantino come riporta Kicker.de - In questo periodo non voglio sapere o pensare ad altro”.