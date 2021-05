Atalanta, Gosens e Maehle le frecce di Gasp contro il Milan. Malinovskyi non si tocca

Sfida importante per i nerazzurri dopo il ko contro la Juventus in finale di Coppa Italia, la squadra di Gasperini vuole ottenere il secondo posto in classifica. Il modulo non si cambia: secondo quanto raccolto da TMW, si va verso la conferma del 3-4-1-2 con Gollini tra i pali. Toloi, Romero e Djimsiti in campo dal primo minuto con Palomino che potrebbe partire dalla panchina. Le scelte in mediana sono quasi obbligate: De Roon e Freuler in cabina di regia con Maehle e Gosens sulle corsie esterne. Il tedesco sembra aver pienamente recuperato dopo il trauma alla caviglia. Malinovskyi, visto il momento di forma, non si tocca. L'ucraino si piazzerà sulla trequarti con Zapata e Muriel a completare il reparto. Ilicic e Pessina, salvo sorprese dell'ultimo momento, partiranno dalla panchina.