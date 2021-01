Atalanta, il mercato non si chiude con l'addio di Gomez: Lammers in prestito, Kovalenko si avvicina

vedi letture

La cessione del Papu Gomez al Siviglia non ha messo di certo il punto al mercato dell'Atalanta. Nonostante le parole di Gian Piero Gasperini - il tecnico degli orobici ha più volte evitato i discorsi relativi ai nuovi innesti -, la società si sta ancora muovendo sul mercato: Sam Lammers potrebbe partire in prestito nelle prossime ore visto che l'olandese piace a molti club del nostro campionato. Non solo uscite, ma anche entrate: Viktor Kovalenko era stato bloccato per giugno, ma nelle ultime ore la società bergamasca ha scelto un rinforzo a centrocampo per la seconda parte di stagione.

SI AVVICINA KOVALENKO - Il centrocampista ucraino dello Shakhtar Donetsk si avvicina ai nerazzurri. I contatti tra le parti sono aumentati nella giornata di ieri e a quanto pare mancano soltanto alcuni dettagli per la fumata bianca: la società vorrebbe effettuare le visite mediche già nel weekend, proprio per poter evitare problemi nelle ultime ore di mercato. Kovalenko può giocare sia sulla trequarti che a centrocampo, reparto in cui Gasperini ha bisogno di un uomo in più per affrontare le tre competizioni.

LAMMERS IN PRESTITO? - L'altro giocatore che potrebbe lasciare Bergamo in questa finestra di mercato è proprio l'olandese arrivato in estate dal PSV. L'idea concreta resta lo scambio di prestiti con lo Spezia: Farias potrebbe tornare al Cagliari per poi essere girato all'Atalanta, mentre il classe '97 andrebbe a rinforzare il reparto avanzato di mister Italiano. Su Lammers c'è anmche il Genoa, ma la formula imposta dalla società orobica non cambia: il giocatore partirà soltanto in prestito secco e in una squadra dove può giocare con continuità, in modo tale da fare esperienza per poi tornare alla base. Il tempo stringe, ma le sorprese nel mercato non finiscono mai.