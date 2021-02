Atalanta in stile Cruyff e Real decimato: Marca esalta la Dea e parla di "sfida gigantesca"

Grande attenzione questa mattina alla sfida di stasera del Real Madrid a Bergamo contro l'Atalanta, sui giornali spagnoli. Il quotidiano Marca titola "Una sfida gigantesca", spiegando come il Real Madrid, viste le assenze e la forza offensiva dell'Atalanta, debba aggrapparsi ai guantoni di Thibaut Courtois. Come si intuisce, grande attenzione alla capacità offensiva degli uomini di Gasperini e tanti complimenti per la Dea, squadra che tira tantissimo in porta (solo Barcellona, Juventus e Bayern hanno numeri migliori in tal senso), che ha una filosofia "alla Cruyff" e che si presenta con un Luis Muriel lanciatissimo. Dall'altra parte come detto un Real Madrid senza giocatori del calibro di Sergio Ramos, Dani Carvajal e Karim Benzema, fra gli altri.