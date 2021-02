Atalanta, l'espulsione di Freuler è la più rapida ricevuta da un club italiano in Champions

L'espulsione ricevuta dal centrocampista dell'Atalanta Remo Freuler dopo 16 minuti e 57 secondi contro il Real Madrid è la più veloce ricevuta da un club italiano nella storia della moderna Champions League. Prima del nerazzurro il record apparteneva all'ex milanista Riccardo Montolivo che nel 2013 contro l'Ajax venne espulso dopo 21 minuti e 20 secondi. Ma non solo si tratta anche della seconda più rapida espulsione di un giocatore in una partita di Champions League contro il Real Madrid dal 2011, quando fu Peter Crouch a essere espulso, al 15°, in una sfida fra i madrileni e il Tottenham.

16:57 - Remo Freuler's red card was the earliest by a player in a Champions League game against Real Madrid since April 2011, when Peter Crouch was dismissed in the 15th minute while playing for Spurs. Marching.

— OptaJoe (@OptaJoe) February 24, 2021