Atalanta, Okoli: "Siamo molto concentrati, contenti per queste vittorie che stanno arrivando"

Le parole di Caleb Okoli, difensore dell'Atalanta, ai microfoni di DAZN dopo la sfida contro la Fiorentina. "Siamo molto concentrati, speriamo di fare bene partita per partita. Il mister ci tiene con la testa bassa, ci fa lavorare in settimana per arriva la domenica nel modo giusto".

Terza vittoria per 1-0, vi piace l'idea del corto muso.

"Siamo contenti di queste vittorie che stanno arrivando".

Quanto ti stai divertendo?

"Mi trovo molto bene e sono contento dei tre punti di oggi".