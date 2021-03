Atalanta, Percassi: "Speriamo di giocare altre sfide col Real. Ma ogni stagione si riparte da zero"

vedi letture

Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, è intervenuto durante un’intervento di partnership con Allegrini, nuovo gold sponsor nerazzurro: "Raccontiamo nel modo più semplice il nostro mondo. Questo territorio vuole molto bene alla sua squadra, troviamo tantissimi stimoli. Ti rendi conto che c’è sempre un motivo per imparare, sono tutte esperienze in cui cerchiamo di mostrare il nostro mondo. Stiamo facendo un percorso, come nel caso dello stadio, per migliorare l’esperienza.

Martedì ci sarà il Real?

"Domani abbiamo una partita molto complicata, poi ci sarà il Real Madrid".

State rappresentando una città come Bergamo.

"È un motivo di grande orgoglio, di grande felicità, ma anche di grande rimpianto per non poterlo fare con la nostra gente, però è un motivo di grande orgoglio. È una competizione difficile, ma confrontarsi con i più bravi permette di migliorarsi".

Ancora una volta affrontate una squadra top in Europa.

"Tutte queste sfide sono vissute come una prima volta, ma si arriva un po’ più preparati: è qualche anno che ci confrontiamo con queste sfide. Ma non possiamo mai dare per scontato nulla, ogni volta che ci confrontiamo dobbiamo dare il massimo. Papà quando parla di salvezza non lo dice per scaramanzia, ma perché lo pensa davvero. Ogni stagione si riparte da zero, poi il campo ti può dare o meno ragione. Dobbiamo affrontare sempre queste sfide importanti col 1000% dell’entusiasmo. Non ci siamo abituati, ma ci arrivi con un po’ più d’esperienza, che ti aiuta".

Visto che colleziona maglie ne ha chiesta una al Real?

"La maglia del Real è una delle più belle. Dopo una sconfitta è difficile chiederla, ma Butragueño è stato gentilissimo, mi ha dato la maglia di Kroos. Quando faremo un museo dell’Atalanta nella curva sud ci sarà tutto il materiale. Ho tutto il materiale delle squadre contro cui abbiamo giocato. Stiamo costruendo un archivio, il museo farà parte di un percorso. Ma spero di giocare contro il Real Madrid tante altre volte".

Non è sorpreso che non ci siano altri modelli simili a quello Atalanta?

"Non pensiamo di essere un modello, sappiamo che dobbiamo lavorare tanto. Ovvio che per costruire devi sempre fare qualcosa. C’è dietro tantissimo lavoro da parte di tutti, ma guardiamo in casa nostra. Dobbiamo continuare a lavorare sapendo che il tutto si riazzera ogni stagione. L’Atalanta è l’Atalanta perché siamo in un contesto speciale".