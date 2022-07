Attesa pazzesca per Di Maria: oltre 6mila persone seguono live un Cessna in volo Parigi-Torino

Che attesa per Angel Di Maria. 6000 persone sono su un portale dedicato al tracking dei voli aerei, sia di linea che privati, al seguito di un Cessna 560XL partito da Parigi Bourget e diretto... Verso l'Italia. Spesso, come in occasione di un volo atterrato proprio nello scalo parigino alle 20.56 (e partito da Caselle...), la tratta è nota ma in questo caso, non ci sono informazioni. Dopo le prime virate, non sembrano esserci più dubbi. Il C56X sembra diretto proprio verso lo scalo torinese. Con a bordo il Fideo...